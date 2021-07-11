تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة أوضاع الليبيين العالقين بتونس

أخبار ليبيا 24

عقدت السفارة الليبية في تونس، اجتماعاً طارئا بدعوة من القائم بأعمال السفارة الليبية، بناءً على تعليمات مباشرة من وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش.

وبحسب بيان السفارة عبر موقعها بـ فيسبوك، يهدف الاجتماع إلى مناقشة أوضاع الليبيين العالقين في الدولة التونسية.

أوضحت السفارة أن الاجتماع الذي عُقد بمقر السفارة بحضور القنصل العام الليبي وعدد من الملحقين الفنيين بالسفارة، تم من خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة طوارئ برئاسة القائم بأعمال السفارة لمتابعة أوضاع الجالية الليبية والمواطنين العالقين بتونس ومتابعة ومعالجة كل مشاكلهم.