بليحق: مجلس النواب لا يسعى إلى عرقلة أي مسار يؤدي إلى استقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن جلسة الإثنين سيتم فيها حسم العديد من الملفات.

وأوضح بليحق في تصريحات لموقع أخبار اليوم المصري بأنه سيتم مناقشة مشروع انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب، ودعم المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها.

كما سيناقش المجلس الموافقة على الميزانية الجديدة وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء ليبيا.

وأشار إلى أن مجلس النواب لا يسعى إلى عرقلة أي مسار يؤدي إلى مرحلة الاستقرار في ليبيا.