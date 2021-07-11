بلدي غريان ينتقد قرار الدبيبة بشأن ميزانية المحليات

أخبار ليبيا 24

انتقد المجلس البلدي غريان، قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بشأن تخصيص ميزانية للبلديات تصل لـ “500” مليون دينار، من أجل تعزيز الحكم المحلي.

واعترض بلدي غريان في بيان له، على عدم العدالة في التوزيع واحتساب نسبة ثابتة لكل بلدية مهما كان حجمها، معتبرا أن هذا الأمر يصب في مصلحة تفتيت البلديات وانقسامها، لافتاً إلى أن الأمر غير قانوني ويضر بباقي البلديات التي حافظت على وحدة ذمتها المالية وإفلات المخالفين من المحاسبة .

كما أكد مجلس غريان، أن إجراءات دبيبة اعتمدت على معايير غير واضحة للتأكد من عدالة التوزيع، فيما نوه على عدم إحالة أي مبالغ مالية إلى البلدية منذ قرابة عام.