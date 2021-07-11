القاعدة تجند الأطفال لارتكاب أفظع المجازر

أخبارليبيا24- تقرير

في بوركينا فاسو أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” تجنيد الجماعات المتطرفة المسلحة للأطفال مشددة أن في هذا انتهاك جسيم لحقوقهم.

وجاء هذا الاستنكار بعد ثبوت أن المذبحة التي ارتكبت في شمال شرقي بوركينا فاسو في مساء ٤ يونيو مسببة بمقتل أكثر من ١٣٠ شخصا نفذت على أيادي أطفالا مجندة من قبل جماعات إرهابية مثل القاعدة وداعش.

التأثير الكارثي للإرهاب

وبدورها أكدت الحكومة في بيان أن ضحايا الهجوم مدنيين قتلوا بدون تمييز على أيدي الإرهابيين كما وأنه تم حرق عدة منازل وسوق.

وجاء هذا الهجوم في أعقاب هجوم آخر استهدف قرية تدريات الواقعة في المنطقة نفسها موقعة ١٤ قتيلا.

ويأتي الهجومان بعد أسبوع من هجومين آخرين في المنطقة نفسها في تصاعد للهجمات الإرهابية في المنطقة رغم العمليات الواسعة النطاق التي شنتها القوات المسلحة فإن القوات الأمنية تواجه صعوبات في إيقاف دوامة العنف المتطرف الذي أودى بحياة أكثر من ١٤٠٠ شخص وتسبب بنزوح أكثر من مليون آخرين وأغلق أكثر من ٢٢٠٠ مدرسة مما أثر على أكثر من ٣٠٠ ألف طفل.

استغلال الأطفال

وفي إجرام يفوق الوصف تقوم الجماعات الإرهابية بقتل القاتل والمقتول عندما تستخدم الأطفال والمراهقين لتنفيذ هجماتها الجبانة مستهدفة المدنيين والأبرياء مما استدعى استنكار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وعلى الرغم من تدخل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات مسلحة دولية فلا تزال هجمات المتطرفين مستمرة في أنحاء منطقة الساحل بغرب أفريقيا والتي تشمل مالي والنيجر المجاورتين.