العريبي:  الميزانية لن تمر حتى يتم تضمين الشرائح المستثناة من الحكومة

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، إن الجلسة ستعقد غداً الاثنين في طبرق بحضور رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، لمناقشة موضوع الميزانية والاستماع إلى تقرير لجنة المالية النهائي وما توصلت إليه مع اللجنة الوزارية، ومناقشة انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، واعتماد الدوائر الانتخابية وتحديدها.

وأوضح العريبي لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن الميزانية لن تمر حتى يتم تضمين الشرائح المستثناة في ميزانية حكومة الوحدة الوطنية، لافتاً أن هناك أصوات تتعالى عبر بعض القنوات المؤدلجة، واصفاً إياهم بالمرجفين، قائلا، “إنهم يتهمون شخصي بأني أساوم على مصالحي الشخصية، في ملف الميزانية”.

وأشار العريبي إلى أن هناك أكثر من 60 ألف شاب مهددين بالبقاء في الشارع بينهم عناصر أمن وجنود تابعين للقوات المسلحة وموظفين بالمؤسسة الوطنية للنفط، ويجب تضمينهم في الميزانية، ويجب أن يتم الاتفاق على المناصب السيادية أولاً حتى تنطلق الجهات الرقابية في أعمالها بالتزامن مع الميزانية ليتم مراقبة صرفها.

وأشار العريبي، إلى أن المناصب السيادية تتم بالاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب ولا علاقة للحكومة بها، متوقعاً تمرير الميزانية في حال راعى رئيس الحكومة الشرائح غير المضمنين بالميزانية، وسنكون سعداء للموافقة على هذه الميزانية اذا تم تضمينهم، وإذا لم تتضمن فإنها لن تمر.