السايح يبحث مع نازحي مرزق آلية مشاركتهم في الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، اليوم الأحد وفدا من نازحي مدينة مرزق .

وتناول اللقاء، الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية، آلية مشاركة نازحي مدينة مرزق في العملية الانتخابية، ومشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر المقبل.

وأكد الوفد، خلال اللقاء، دعمهم للمفوضية بإجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، والجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل نجاح المسار الديمقراطي.

وخرج العشرات من الليبيين في مدينة بنغازي الجمعة للمطالبة باحترام مخرجات الحوار السياسي وخارطة الطريق التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، رافعين شعارات “نعم لانتخابات 24 ديسمبر في موعدها”، و”الشعب من يقرر مصيره” و”لا للتأجيل”.

يشار إلى أن هذه المظاهرة جاءت بعد 3 أيام من وقفة مماثلة أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس، شارك فيها عدد من المواطنين ومنظمات من المجتمع المدني، بعثوا من خلالها برسالة إلى كل من يحاول طرح فكرة تأجيل الانتخابات أو عرقلتها، وإلى المجتمع الدولي للمطالبة باحترام وتنفيذ كل مخرجات الحوار الليبي، خاصة الموعد الانتخابي الذي تم الاتفاق عليه.