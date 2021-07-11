الدبيبة يبحث مع المشري الصعوبات التي تواجه اعتماد الميزانية

الدبيبة يلتقي المشري .. بعد فشل مجلس النواب خمس مرات في اعتماد الميزانية

11 يوليو، 2021 10:13 م
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الدبيبة والمشري
الدبيبة والمشري

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ظهر اليوم الأحد، بديوان مجلس الوزراء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وخصص هذا اللقاء وفقا لبيان مقتضب لحكومة الوحدة، لمتابعة أداء الحكومة، والتعرف على الصعوبات التي تواجهها في ظل عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة.

فشل مجلس النواب للمرة الخامسة في اعتماد ميزانية الدولة لعام 2021، التي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية، بسبب وجود مخاوف وشروط لتمريرها، وقرر تأجيل جلساته إلى أجل غير مسمّى.

وانتهت الجلسة التي عقدت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، من دون حسم ملف الميزانية المثير للجدل، وذلك رغم حضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وخضوعه إلى مساءلة النواب وتقديمها توضيحات حول المبالغ المالية المرصودة لكل باب والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والمشاريع المبرمجة خلال المرحلة المتبقية من عمر الحكومة (6 أشهر).

وأثير الخلاف في مجلس النواب، بسبب عدة نقاط خلافية، من بينها توحيد المؤسسات السيادية الرقابية، إضافة إلى إلغاء باب الطوارئ، وخفض الباب التسييري.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد قال إن لجنة المالية في المجلس، ستعقد اجتماعا مع الحكومة لمناقشة الموازنة، على أن تجري إحالة الملاحظات إلى النواب، بعد ذلك.الدبيبة والمشري

11 يوليو، 2021 10:13 م
5

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