الخارجية المصرية تجدد دعم التسوية الشاملة في  ليبيا

11 يوليو، 2021 3:19 م
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أخبار ليبيا 24

جدد مساعد وزير الخارجية المصري السفير محمد أبوبكر، دعم بلاده للتسوية السياسية الشاملة للأزمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه بالقائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة السفير عبد العالي مصباح في مقر ديوان وزارة الخارجية المصرية.

 وأعرب السفير المصري عن دعم بلاده الكامل قيادة وشعبا للتسوية السياسية الشاملة للأوضاع الليبية، مشيراً إلى استعداد وزارة الخارجية للتعاون غير المحدود مع الخارجية الليبية عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية المصري عبدالفتاح السيسي.

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11 يوليو، 2021 3:19 م
12

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