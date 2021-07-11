الأهلي  طرابلس يتوج ببطولة الدوري الليبي لكرة اليد

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حقق فريق الأهلي طرابلس بطولة الدوري الليبي لكرة اليد للمرة العاشرة في تاريخه عقب تفوقه على الهلال بنتيجة 33-18 في المباراة التي أقيمت على قاعة مصراتة للألعاب الرياضية .

ولم يخسر الأهلي طرابلس أي مباراة في الدوري منذ انطلاقه، حيث قدم أبناء العاصمة الليبية أداء مميزا في البطولة التي أقيمت جميع مبارياتها في مدينة مصراتة بنظام التجمع .

وجاء تأهل فريق الأهلي طرابلس للمباراة النهائية بعد تغلبه على منافسه اتحاد الشرطة في الدور قبل النهائي بنتيجة 30-22.

وشهدت البطولة مشاركة 21 فريقا، وزعت على 5 مجموعات، ووضعت فرق الاتحاد والأهلي طرابلس والهلال والجزيرة والنصر، على رأس المجموعات الخمس، باعتبارهم الأكثر حصولا على بطولات الدوري الليبي .