الأهلي  طرابلس يتوج ببطولة الدوري الليبي لكرة اليد

11 يوليو، 2021 4:18 م
9

أخبار ليبيا 24

حقق فريق الأهلي طرابلس بطولة  الدوري الليبي لكرة اليد  للمرة العاشرة في تاريخه عقب تفوقه  على الهلال بنتيجة 33-18 في المباراة التي  أقيمت على قاعة مصراتة للألعاب الرياضية .

ولم يخسر الأهلي طرابلس أي مباراة في الدوري منذ انطلاقه، حيث قدم أبناء العاصمة الليبية  أداء مميزا في البطولة التي أقيمت جميع مبارياتها في مدينة مصراتة  بنظام التجمع .

وجاء تأهل فريق الأهلي  طرابلس للمباراة النهائية  بعد تغلبه   على منافسه  اتحاد الشرطة في الدور قبل النهائي   بنتيجة 30-22.

وشهدت البطولة مشاركة  21 فريقا، وزعت  على 5 مجموعات، ووضعت فرق  الاتحاد والأهلي طرابلس والهلال والجزيرة والنصر، على رأس المجموعات الخمس، باعتبارهم الأكثر حصولا على بطولات الدوري الليبي .

الوسوم
11 يوليو، 2021 4:18 م
9

مقالات ذات صلة

العريبي:  الميزانية لن تمر حتى يتم تضمين الشرائح المستثناة من الحكومة

11 يوليو، 2021 5:18 م

إنفوغرافيك ا هل باع فتحي باشاغا قمم (إطارات) جده؟

11 يوليو، 2021 5:12 م

وصول 6 آلاف رأس غنم إلى ميناء مصراتة قادمة من أسبانيا

11 يوليو، 2021 3:33 م

الخارجية المصرية تجدد دعم التسوية الشاملة في  ليبيا

11 يوليو، 2021 3:19 م
زر الذهاب إلى الأعلى