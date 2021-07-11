“اقعيم” يبحث مع القنصل الإيطالي ببنغازي آليات مواجهة الهجرة والتطرف "اقعيم" يشدد على ضرورة العمل المشترك مع إيطاليا بملف الهجرة وإغلاق كافة السبل أمام المتطرفين لتوغلهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية “فرج اقعيم” بمكتبة في بنغازي، قُنصل الجمهورية الإيطالية ” كارلو باتوري”.

وشدد “اقعيم” خلال اللقاء اليوم الأحد على ضرورة العمل المُشترك خصوصاً في ملف الهجرة بين البلدين، مشيراً إلى أهمية إغلاق كافة السُبل أمام المتطرفين لتوغلهم بالإضافة إلى مكافحة تُجار البشر عبر المُتوسط.

وأضاف أن هناك ضرورة تسهيل الإجراءات فيما يخص تأشيرات السفر للمواطنين الليبيين والتعاون المشترك للحد من الهجرة غير الشرعية، متابعا أن وزارة الداخلية في جاهزية تامة لإتمام هذا العمل علي أكمل وجه .

وتمسك “اقعيم” بضرورة الدعم الإيطالي في الاستثمار وتسريع عجلة البناء والإعمار ، مؤكداً أن حكومة الوحدة الوطنية جاهزة لاستقبال أو لقاء أي وفد من الجمهورية الإيطالية وتأمينها في كافة المدن الليبية من خلال مُنتسبي وزارة الداخلية الأكفاء .

ومن جانبه، تطرق القُنصل الإيطالي، إلى العلاقة المهمة علي جميع الأصعدة بين البلدين، مُشيراً إلى أن ليبيا وأمنها من أبرز أولويات الجمهورية الإيطالية .

وأكد القنصل الإيطالي، تفهم دولته للوضع الراهن في البلاد وأن الجمهورية الإيطالية تعمل علي تكثيف جهود الاتحاد الأوروبي لحلحلة المشاكل والعراقيل المُتعلقة بمحاربة الهجرة والتطرف .