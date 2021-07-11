إنهاء مشكلة الليبيين العالقين بمعبر رأس أجدير

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس أجدير مختار المنصوري إن عملية دخول العالقين الليبيين في تونس إلى ليبيا ستكون خلال ساعتين من الآن .

المنصوري وأوضح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – اليوم الأحد، أنه تم عقد اجتماع من قبل اللجنة وتم الاتفاق على السماح للعالقين الليبيين بالدخول إلى ليبيا بإجراءات وقائية مُشددة، لافتاً أن تم تحديد معملي تحاليل معتمدتين في تونس لأجراء التحاليل بإشراف ومتابعة الملحقية الصحية الليبية وعلى حساب الدولة .

وأضاف أنه خلال ساعتين من الآن سنبدأ باستقبال أهلنا العالقين، وسيتم إجراء تحليل أخر لهم فور عبورهم إلى الحدود الليبية، مشيراً إلى أن أوضاع الليبيين العالقين في تونس كانت سيئة جداً بينهم حالات مرضية وجثامين.

وأكد أن الجاثمين جاء فيها قرار وتم السماح لهم بالدخول، حيث دخلت أمس السبت 6 جثامين، واليوم ثلاثة جثامين .

وشدد المنصوري على المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة وأن يكون الدخول منظم وبدفعات ليتم إجراء الاختبارات لكل العالقين، لأن أعدادهم كبيرة جداً، مضيفاً أن دخول التونسيين العالقين في ليبيا سيتم بالتزامن مع دخول الليبيين العالقين إلى ليبيا .