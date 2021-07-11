إنفوغرافيك ا هل باع فتحي باشاغا قمم (إطارات) جده؟

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

من أين لباشاغا توقيع عقد ضخم هذه تفاصيله :

مدة العقد: سنة قابلة للتجديد

قيمة العقد (دولار) : 600 ألف دولار أمريكي

قيمة العقد (بالدينار) السعر الرسمي: 2,708,158.800 دينار ليبي

قيمة العقد (بالدينار) السعر الموازي: 3,048,000.000 دينار ليبي

موضوع العقد: تسويق باشاغا كرئيس لليبيا عند الإدارة الأمريكية

اسم الشركة: Brownstein Hyatt Farber Schreck

جنسية الشركة: أمريكية.

طبيعة عمل الشركة: شركة محاماة واستشارات سياسية وتجارية

عنوان الشركة: Washington, DC