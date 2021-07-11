إنفوغرافيك ا هل باع فتحي باشاغا قمم (إطارات) جده؟

إنفوغرافيك ا هل باع فتحي باشاغا قمم (إطارات) جده؟
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
من أين لباشاغا توقيع عقد ضخم هذه تفاصيله :
مدة العقد: سنة قابلة للتجديد
قيمة العقد (دولار) : 600 ألف دولار أمريكي
قيمة العقد (بالدينار) السعر الرسمي: 2,708,158.800 دينار ليبي
قيمة العقد (بالدينار) السعر الموازي: 3,048,000.000 دينار ليبي
موضوع العقد: تسويق باشاغا كرئيس لليبيا عند الإدارة الأمريكية
اسم الشركة: Brownstein Hyatt Farber Schreck
جنسية الشركة: أمريكية.
طبيعة عمل الشركة: شركة محاماة واستشارات سياسية وتجارية
عنوان الشركة: Washington, DC