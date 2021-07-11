إنفوغرافيك ا تعرف على اللوائح التنظيمية التي اعتمدتها مفوضية الانتخابات استعدادا لـ 24 ديسمبر!!
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قرارات باعتماد لوائح تنظيمية، استعدادا للانتخابات المقبلة.
اللوائح التنظيمية التي اعتمدتها المفوضة استعدادا للانتخابات:
– لائحة تحديث سجل الناخبين لسنة 2021 م.
– لائحة المراقبين لسنة 2021 م.
– اللائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام لسنة 2021 م.
– لائحة الفصل في الشكاوى والنزاعات لسنة 2021 م.
– اللوائح الأربعة تنظم العلاقة والعمل مع الفئات المذكورة