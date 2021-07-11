إنفوغرافيك ا تعرف على اللوائح التنظيمية التي اعتمدتها مفوضية الانتخابات استعدادا لـ 24 ديسمبر!!

11 يوليو، 2021 4:15 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قرارات باعتماد لوائح تنظيمية، استعدادا للانتخابات المقبلة.

اللوائح التنظيمية التي اعتمدتها المفوضة استعدادا للانتخابات:

–  لائحة تحديث سجل الناخبين لسنة 2021 م.

–  لائحة المراقبين لسنة 2021 م.

–  اللائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام لسنة 2021 م.

–  لائحة الفصل في الشكاوى والنزاعات لسنة 2021 م.

– اللوائح الأربعة تنظم العلاقة والعمل مع الفئات المذكورة

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11 يوليو، 2021 4:15 م
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