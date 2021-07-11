أخبارليبيا24

أعلنت شركة العامة للكهرباء اليوم الأحد البدء في إجراء التجارب التشغيلية للوحدة البخارية السادسة بمحطة غرب طرابلس والتي كانت متوقفة لأكثر من عشرة سنوات.

وأكدت الشركة أمس السبت دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة شمال بنغازي بقدرة 40 ميغاوات “اختبارات”، على الشبكة العامة بعد تنفيذ العمرة الجسيمة .

وقالت الشركة، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، إن الوحدة الغازية الرابعة دخلت على الشبكة العامة مساء السبت، بفضل جهود العاملين بها وبمحطة الشمال وكل أقسام الصيانة.

وفي 08 يوليو الجاري أعلنت الشركة العامة للكهرباء نجاح الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بمحطة أوباري والوصول بها إلى سرعة التزامن.

وأضافت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” أن الوحدة الغازية ستدخل على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية 165ميغاوات.

وأشارت الشركة إلى أن العمل توقف بمشروع محطة أوباري منذ 2017م نظرا لخروج الشركة الأجنبية المنفذة، لافتة إلى أن نجاح الاختبارات تم لأول مرة وبكادر وطني100%.

وتشهد أغلب مدن ليبيا هذه الأيام انقطاعات في التيار الكهربائي وذلك بسبب طرح الأحمال لفترات تتجاوز 10 ساعات في بعض المدن.