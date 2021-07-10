نصية يناشد بدعم تونس لتخطي جائحة كورونا

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ناشد عضو مجلس النواب الدكتور عبدالسلام نصية، اليوم السبت، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ورؤساء الجمعيات الخيرية الليبية ومؤسسات المجتمع المدني بالتدخل العاجل لمساعدة الشعب التونسي الشقيق في مواجهة جائحة كورونا وتفاقم الوضع الصحي بشكل كبير.

وقال نصية، “أدرك تماما أن الوضع الصحي في ليبيا غير مستقر، ولكن إخوتنا اليوم في أمس الحاجة لتقديم يد العون والمساعدة، ما قد تعتبره بسيطًا قد يشكل فارقًا كبيرًا لإنقاذ حياة عدد من الأفراد “.

يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة إغلاق الحدود مع تونس اعتبارًا من يوم أمس الجمعة ولمدة أسبوعين احتياطيًا لتجنب حدوث زيادة في حالات الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا.

وتشهد تونس هذه الأيام موجة تعتبر الأقوى منذ تفشي الوباء العام الماضي، وذلك في ظل عجز المستشفيات والمنظومة الصحية عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بشكل يومي.