من ملكة جمال إلى عروسة داعش إلى حكم بالسجن

أخبارليبيا24- تقرير

كيف انتقلت أماني نور من ملكة جمال المراهقين في بريطانيا إلى مدعى عليها في محكمة ليفربول ومحكوم عليها بالسجن بتهمة تمويل الإرهاب؟ ما الذي حول حياة شابة مفعمة بالحياة ومليئة بالطموح إلى امرأة يائسة منهارة بالبكاء يستهلكها الندم.

تفاصيل القضية

في تفاصيل القضية تم اعتقال أماني بتهمة تمويل الإرهاب بعد اكتشاف تبرعها بمبلغ مالي قيمته ٣٥ جنيها إسترلينيا فقط وهي كانت قد تزوجت من داعشي عبر الإنترنت، “الإرهابي حكيم” هو مقاتل داعشي وقد أرسل لها رسائل في عيد ميلادها العشرين وأوقع بأماني وأقنعها بالزواج واللحاق به في سوريا.

وكانت الشرطة قد وجدت في منزل أماني على تذكرة طيران إلى تركيا حيث كانت ستتوجه بعدها إلى سوريا لملاقاة زوجها لأول مرة.

كذلك عثرت الشرطة على رسائل متبادلة بينها وبين رجل يدعى كريم سينت وفيكتوريا ويبستر حول التهمة نفسها.

نفي قاطع

بدورها نفت أماني التهم وزعمت أنها قد قررت الالتجاء إلى دينها الإسلامي بعد الخيانة التي اختبرتها مع خطيبها السابق اللاعب الشهير في فريق ليفربول.

وقالت إنها قد وقعت في غرام مقاتل مستقل في سوريا وبأنها تبرعت بالمبلغ المتواضع من أجل مساعدة الأمهات والأطفال في سوريا وشراء الغذاء لهم، وبررت استعمالها لاسم مستعار بحجة التواضع وعدم الإعلان عن تبرعها.

رفض المحكمة

أما خلال المحاكمة فقد استمع القاضي إلى رسائل بين أماني وفيكتوريا من خلال تطبيق تلغرام حيث تحدثا عن الدولة الإسلامية وجماعات إرهابية أخرى وشاركوا مقاطع فيديو عن إعدامات داعش كما وأنهم ناقشوا سويا إرسال الدعم المادي للتنظيم.

وبدورها لم تصدق المحكمة مزاعم أماني وأدانتها بتهمة تمويل الإرهاب والتخطيط للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا وقضت بسجنها ١٨ شهرا.