مدير إدارة التطعيمات يطالب الحكومة بالحصول على المزيد من اللقاحات

10 يوليو، 2021 12:53 م
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أخبار ليبيا 24

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، إن حملة إعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين في ليبيا ما تزال مستمرة بالمراكز الصحية بمختلف المدن والمناطق بالبلاد.

وأوضح سميو لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن عدد المطعمين حتى هذه اللحظة بلغ عددهم 422،226 شخصاً، وعدد المسجلين فالمنظومة الخاصة باللقاح ضد فيروس كورونا تجاوز 900 ألف شخصاً.

ودعا سميو المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والحذر  من خطورة دخول متحور كورونا الهندي المعروف باسم “دلتا” والذي تفشى في دول الجوار بشكل سريع، مطالباً الحكومة بالحصول على المزيد من اللقاح حتى يتسنى لهم تطعيم أكبر عدد ممكن.

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10 يوليو، 2021 12:53 م
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