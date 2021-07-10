كوبيش: جلسة مجلس الأمن المقبلة ترتكز على الانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا

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أعلنت الأمم المتحدة أنها ستتوصل مع لجنة التوافقات الليبية إلى خلاصات عملها حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، نهاية الأسبوع الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، لوكالة الأناضول التركية.

وقال كوبيش، “سنستمر في العمل مع ملتقى الحوار السياسي، ونهاية هذا الأسبوع سنتوصل إلى خلاصات عمل لجنة التوافقات”.

وأضاف، “سوف تعمل اللجنة على عدد من المقترحات من أجل ردم الهوة بين مختلف هذه المقترحات وإقرار قاعدة دستورية للانتخابات”.

وأوضح كوبيش أنه يقع على عاتق مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الدولة مسؤولية تحديد التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات وكذلك إقرار القاعدة الدستورية.

وحول عمل مفوضية الانتخابات، أفاد كوبيش بأنها تحتاج إلى إقرار القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات.

وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن المقبلة بشأن ليبيا، قال كوبيتش، “خلال الأسبوع المقبل سنناقش الوضع في البلاد، بما في ذلك الانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار”.

وأوضح أن هذا اجتماع وزاري ينعقد برئاسة فرنسا في 15 يوليو الجاري وستكون هذه فرصة سانحة لحشد دعم المجتمع الدولي لتحقيق الانتخابات مطلب الليبيين الذي يعملون على إنجازه.