ساخرا من تعاقد باشاغا مع شركة أمريكية.. ميلت: الناخبون في ليبيا وليسوا في واشنطن

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سخر السفير البريطاني السابق لدى ليبيا، بيتر ميليت، من وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، وتعقده مع شركة أمريكية لترويج له في واشنطن كمرشح رئاسي في ليبيا.

ميليت قال في تغريدة له عبر تويتر، شارك فيها تعاقد باشاغا مع الشركة الأمريكية قائلا، “الناخبون في ليبيا وليسوا في واشنطن”.

وكان قد تعاقد باشاغا مع شركة “برونستين” الأمريكية للعلاقات العامة والضغط بقيمة 600 ألف دولار لمدة سنة قابلة للتجديد بهدف ترويج نفسه في واشنطن كمرشح رئاسي في ليبيا.