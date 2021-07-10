دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة شمال بنغازي إلى الخدمة بعد صيانتها الوحدة الرابعة دخلت بقدرة 40 ميقاوات على الشبكة بعد تنفيذ العمرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة شمال بنغازي بقدرة 40 ميقاوات “اختبارات”، على الشبكة العامة بعد تنفيذ العمرة الجسيمة .

وقالت الشركة، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، إن الوحدة الغازية الرابعة دخلت على الشبكة العامة مساء اليوم السبت، وذلك بفضل الله وفضل جهود العاملين بها وبمحطة الشمال وكل أقسام الصيانة.

وتشهد المنطقة الشرقية حالة انقطاع مستمرة للتيار الكهربائي لمدة سبع إلى عشر ساعات في اليوم بسبب خروج الوحدات عن الخدمة بمحطة شمال بنغازي.