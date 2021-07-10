جثة لرجل مرمية على قارعة الطريق بزوارة

أخبار ليبيا24

قالت مديرية أمن زوارة، اليوم السبت، إنه تم العثور على جثة رجل مجهول ملقاة على قارعة الطريق الرابط بين السجن والطريق الساحلي.

وأوضحت المديرية، أن العثور على الجثة جاء بعد ورود إشارة هاتفية فجر اليوم من أحد أعضاء سجن مليتة يبلغ بوجود جثة ملقاة على الطريق الرابط بين السجن وبين الطريق الساحلي.

وأضافت، على الفور توجه أعضاء التحقيق من مديرية أمن زواره لعين المكان وبحضور نيابة زوارة، حيث تم الكشف الأولي على الجثة، واتضحت عليها آثار تعذيب.

وأفادت المديرية، أن الجثة تعود لرجل ستيني، ولا توجد أوراق إثبات هوية.

وأشارت إلى أن الرجل أبيض البشرة وطوله نحو 170 سم وأصلع الرأس، ويرتدي قميصًا “تي شيرت” ملون بالأبيض والأزرق والأصفر، إضافة إلى “شورت” أسود.

وذكرت المديرية، أنه تم نقل الجثة إلى مكتب الطب الشرعي بزواره لاستكمال الإجراءات.