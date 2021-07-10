توزيع ميزانيات البلديات حسب الأقاليم الثلاثة
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
ميزانية إقليم طرابلس بعدد 68 بلدية تساوي 311 مليون دينار بنسبة 62.30 %
اكثر خمس بلديات حصة في طرابلس =
مصراتة 23.42 مليون
حي الأندلس 16.15 مليون
ترهونة 16.08 مليون
طرابلس 16.08 مليون
سوق الجمعة 15.97 مليون
ميزانية إقليم برقة بعدد 41 بلدية تساوي 145 مليون دينار بنسبة 29.00 %
أكثر خمس بلديات حصة في برقة =
بنغازي 40.54 مليون
البيضاء 9.75 مليون
طبرق 9.20 مليون
المرج 8.08 مليون
إجدابيا 7.55 مليون
ميزانية أقليم فزان بعدد 17 بلدية تساوي 44 مليون دينار بنسبة 8.80 %
أكثر خمس بلديات حصة في فزان :
سبها 8.42 مليون
الجفرة 4.12 مليون
براك الشاطئ 2.96 مليون
الغريقة 2.87 مليون
أوباري 2.72 مليون