تشكيل لجنة طوارئ لإجلاء الليبيين من تونس

أخبار ليبيا24

كشف، القنصل الليبي لدى تونس، فاضل القريو، اليوم السبت، تشكيل لجنة طوارئ بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وتتولى اللجنة، بحسب ما جاء في منصة الحكومة، إجلاء المواطنين الليبيين العالقين في الأراضي التونسية عبر رحلات جوية.

والخميس قررت حكومة الوحدة إغلاق الحدود مع تونس تفاديًا، لحصول زيادة في تفشي وباء كورونا داخل ليبيا.

وتواجه تونس هذه الأيام موجة هي الأقوى من نوعها منذ تفشي الوباء العام الماضي، تسببت في إصابة الآلاف بمرض كوفيد19 بشكل يومي.