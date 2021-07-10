تشكيل لجنة طوارئ لإجلاء الليبيين من تونس

10 يوليو، 2021 6:54 م
2
ليبيا-القنصل الليبي لدى تونس فاضل القريو

أخبار ليبيا24

كشف، القنصل الليبي لدى تونس، فاضل القريو، اليوم السبت، تشكيل لجنة طوارئ بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وتتولى اللجنة، بحسب ما جاء في منصة الحكومة، إجلاء المواطنين الليبيين العالقين في الأراضي التونسية عبر رحلات جوية.

والخميس قررت حكومة الوحدة إغلاق الحدود مع تونس تفاديًا، لحصول زيادة في تفشي وباء كورونا داخل ليبيا.

وتواجه تونس هذه الأيام موجة هي الأقوى من نوعها منذ تفشي الوباء العام الماضي، تسببت في إصابة الآلاف بمرض كوفيد19 بشكل يومي.

 

الوسوم
10 يوليو، 2021 6:54 م
2

مقالات ذات صلة

ليبيا- حفتر يستقبل كوبيش

حفتر يستقبل كوبيش ويؤكدان على عقد الانتخابات في موعدها

10 يوليو، 2021 6:09 م
ليبيا- النائب عبدالسلام نصية

نصية يناشد بدعم تونس لتخطي جائحة كورونا

10 يوليو، 2021 5:32 م

تحرير أسرة من قبضة عصابة مسلحة

10 يوليو، 2021 5:08 م
ليبيا- مدينة الزاوية

إغلاق تام في الزاوية لأسبوعين لمجابهة كورونا

10 يوليو، 2021 4:11 م
زر الذهاب إلى الأعلى