تحرير أسرة من قبضة عصابة مسلحة

10 يوليو، 2021 5:08 م
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أخبار ليبيا24

قالت سرية القوة المساندة الواحات التابعة لمنطقة الخليج العسكرية، اليوم السبت، إنها استطاعت من تحرير أسرة من قبضة عصابة مسلحة بعد اختطافها قبل 20 يوما.

وأفادت السرية عملية تحرير الأسرة جاءت بعد ورود معلومات باختطاف عائلة في الجنوب الليبي تتكون من “أم وابنها وابنتها” وتقوم بابتزاز أهالي العائلة لدفع فدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي.

وأضافت السرية، أنها أعدت كمينًا محكمًا للعصابة، بعد التحري عن عناصرها وخطوط سيرها.

وأكدت أنه تم القبض على هذا التشكيل العصابي وجاري التحقيق معهم وإحالتهم للمساءلة القانونية.

 

 

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10 يوليو، 2021 5:08 م
18

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