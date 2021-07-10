بينهم ليبيين .. البحرين تضع 50 متطرفًا على قوائم الإرهاب
أخبار ليبيا 24- إنفوغرافيك
نشرت الجريدة الرسمية البحرينية أسماء 50 إرهابيا على قوائم الإرهاب وشملت شخصيات وكيانات ليبية:
الشخصيات ضمت القائمة 6 شخصيات ليبية
علي الصلابي “رجل قطر في ليبيا”
الصادق الغرياني – مفتي ليبيا السابق المشهور بمفتي الحروب
إسماعيل الصلابي – قائد مليشيا 17 فبراير
*المهدي الحارتي – آمر مليشيا لواء الأمة الإرهابية
عبد الحكيم بلحاج – امير الجماعة الليبية المقاتلة (عضو تنظيم القاعدة
أحمد عبد الجليل حسناوي أخطر الإرهابيين الليبيين
الكيانات ضمت القائمة 9 تنظيمات
قناة النبأ بإدارة وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية
مؤسسة التناصح التابعة لمفتي الحرب الصادق الغرياني
أنصار الشريعة في بنغازي.
أنصار الشريعة في درنة
سرايا الدفاع عن بنغازي
مجلس شورى ثوار بنغازي.
مركز السرايا للإعلام.
وكالة بشرى الإخبارية.
كتيبة راف الله السحاتي
المصدر الجريدة الرسمية لمملكة البحرين