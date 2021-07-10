بلدية طبرق تعلن تشكيل لجنة توفير الأضاحي للأسر محدودة الدخل

جمع التبرعات من التجار وتوزيعها بشكل منظم على مستحقيها في طبرق

10 يوليو، 2021 12:28 ص
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بلدية طبرق
بلدية طبرق

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدد من الجمعيات الخيرية ومكتب صندوق الزكاة في البلدية من أجل العمل على توفير الأضاحي للأسر محدودة الدخل خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق صلاح فؤاد، اليوم الجمعة، إن رئيس المجلس التسييري للبلدية طبرق سيشكل لجنة مطلع الأسبوع الجاري برئاسة عضو المجلس منصور أمداوي وعضوية صندوق الزكاة والجمعيات الخيرية، وذلك من أجل جمع التبرعات من التجار وتوزيعها بشكل منظم على مستحقيها .

وشدد فؤاد، على أن البلدية خصصت مكتب الزكاة الواقع وسط المدينة لجمع التبرعات ومخاطبة وسائل الإعلام المحلية المختلفة ببداية جمع التبرعات، من أجل توفير الأضاحي للأسر ذات الدخل المحدود.

وكان رئيس اللجنة عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق منصور إمداوي، قد عقد أمس الخميس، اجتماعا مع عدد من الجمعيات الخيرية ومكتب صندوق الزكاة في البلدية، لبحث كيفية توفير الأضاحي قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

10 يوليو، 2021 12:28 ص
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