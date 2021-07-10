الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد استياء الوضع الوبائي في معبر رأس اجدير

أخبار ليبيا 24

أكدت اللجنة الوطنية لحقوقِ الإنسانِ في ليبيا، أن الوضع الوبائي في معبر رأس أجدير الحدودي مع تونسي سيئ.

وأوضح اللجنة في بيان لها، أنَّ الموقفَ في منفذِ رأس اجدير مِنَ الجَانِبِ التُونِسِي يَشْهدُ تكدسا كبيرا للمواطنين وسيارات الإسعاف التي تَقِلُ المرضى والجثامين، إضافة إلى سيارات العائلات التي تقل الأطفال والنساء وكبار السن، نتيجة إغلاق الجانب الليبي للمنفذ في اتجاه الدخول لليبيا، مع عدم استثناء أحد من إدخال المرضى والجثامين.

وقالت اللجنة، أنه بالرغم من إجراء عدة اتصالات مع عددٍ من المسؤولين بالحكومة، بهدف إعطاء وزير الداخلية تعليماته بفتحٍ جزئي للمرضى وأصحاب الجثامين، إلا أن السلطات الليبية لم تستجب وذلك بسبب القرارات العشوائية من حكومة عشوائية عبثية.