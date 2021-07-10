المنفي يشدد على سرعة تمكين الليبيين العالقين في تونس من العودة

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أصدر رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت، تعليماته المشددة لجميع الأجهزة ذات العلاقة، بسرعة تمكين الليبيين العالقين في تونس من العودة إلى البلاد.

يأتي ذلك بعد قرار الحكومة غلق الحدود مع تونس لمدة أسبوعين بسبب ازدياد تفشي مرض كوفيد19 فيها.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، أن المنفي تواصل مع رئيس الحكومة وزير الداخلية رئيس جهاز المخابرات، بشأن توفير كافة الدعم لإتمام عودة العالقين دون أي تأخير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، بعد عودتهم للبلاد.

وأضاف، أن المنفي أصدر تعليماته لكل من القائم بالأعمال والقنصل العام الليبيين في تونس، للعمل بشكل مستمر إلى حين تمكين جميع العالقين من العودة.