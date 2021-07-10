اللواء أحمد سالم يشدد على ضرورة تأمين المواطنين ومنع المظاهر المسلحة في سرت

اجتماع أمني موسع بسرت لمناقشة الوضع الأمني

10 يوليو، 2021 8:31 م
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اللواء أحمد سالم
اللواء أحمد سالم

أخبار ليبيا 24 – أمن

عقد آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت اللواء أحمد سالم صباح اليوم اجتماع بآمري الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية والشرطية بمدينة سرت، وذلك لمناقشة الوضع الأمني والمشاكل والظواهر السلبية داخل المدينة .

وأكد آمر الغرفة على رفع الكفاءات والاستعدادات لتعزيز الأمن وتأمين المواطنين ومنع المظاهر المسلحة والوصول بالأمن والأمان إلى أعلى درجاته .

وبدوره، أثنى آمر الغرفة على دور آمري الوحدات والأجهزة الأمنية فى الفترة السابقة وما قدموه من خدمات لصالح الوطن والمواطن .

10 يوليو، 2021 8:31 م
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