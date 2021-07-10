اللجنة العسكرية بالجيش الوطني تناقش مع ” كوبيش” إجلاء القوات الأجنبية بحث آلية تفكيك المجموعات المسلحة وصرف رواتب أفراد الجيش من قبل حكومة الوحدة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب اليوم السبت، إن اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة عقدت اجتماعا بمدينة بنغازي مع مبعوث الأمين العام لدى ليبيا يان كوبيش.

المحجوب أضاف – على صفحته الرسمية على فيسبوك – أن الاجتماع ناقش مقررات جنيف وسبل تنفيذ بنودها بالتركيز على إجلاء القوات الأجنبية والإسراع في إخراج المرتزقة .

وأوضح أنه تمت مناقشة استكمال تأمين الطريق الساحلي لافتتاحه، وآلية تفكيك المجموعات المسلحة، وصرف مرتبات القوات المسلحة العربية الليبية من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أجرى زيارة إلى مقر القيادة العامة للجيش الليبي، السبت، وكان في استقباله لقائد العام للجيش الليبي المُشير خليفة حفتر لبحث تنفيذ مقررات جنيف.

وأكد بيان صار عن القيادة العامة أن اللقاء استعرض آخر التطورات على الساحة الليبية.

وأكد الجانبين ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.