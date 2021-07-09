وفاة أرملة الرئيس المصري السابق أنور السادات

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نعت الرئاسة المصرية، اليوم الجمعة، قرينة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، السيدة جيهان السادات.

وتوفيت جيهان السادات عن عمر يناهز 88 عاماً بعد اعتلال حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، ” تنعي رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة”.

وأضاف المتحدث، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.