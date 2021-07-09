وزير الصحة: الوضع الوبائي في ليبيا ليس خطيرا

9 يوليو، 2021 12:50 ص
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وزير الصحة الدكتور علي الزنتاني

أخبار ليبيا24

اعتبر وزير الصحة، الدكتور علي الزنتاني، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا غير مخيف إلى هذه اللحظة، على الرغم من تزايد عدد الإصابات خلال هذه الأيام.

وقال الزناتي، في تسجيل مصور نشرته الخميس وزارة الصحة على موقع فيسبوك، “إن عدد الإصابات رغم تزايدها ليس مخيفًا، كما أن عدد الوفيات مقارنة بعدد الإصابات ليس كبيرًا”.

وأكد الوزير، أن وزارة الصحة اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية، خاصة عبر المنافذ الجوية والبرية، لتفادي تفشي الفيروس خاصة فيما يتعلق بالطفرة الجديدة (طفرة دلتا) أو ما يسمى بالطفرة الهندية.

وناشد الوزير، المواطنين بضرورة المسارعة في التسجيل بمنظومة الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا، مؤكدًا أن تلقي اللقاح هو أفضل وسيلة حاليًا لتفادي الإصابة بالفيروس، أي كان نوع اللقاح.

 

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9 يوليو، 2021 12:50 ص
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