وزير التعليم: اللجنة الاستشارية توصي بإيقاف الدراسة لأسبوع ما بعد العيد

9 يوليو، 2021 2:16 م
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 أخبار ليبيا 24

أوصت اللجنة الاستشارية العلمية بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، بإيقاف الدراسة لمدة أسبوع إلى ما بعد عيد الأضحى، على ما أعلن، الخميس، وزير التعليم موسى المقريف.

وأوضح المقريف، في تصريحات عبر صفحة الوزارة بـ فيسبوك، أن توصية اللجنة تأتي في ضوء المخاوف من ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إجازة عيد الأضحى، وتهدف إلى تسهيل رصد وتتبع أي حالات إصابة أو تفشي.

وأكد المقريف، أن سلامة المعلمين والإداريين، والطلاب، هو الخيار الأول لوزارة التربية والتعليم، وشدد على الحرص على توفير الظروف المُلائمة لاستكمال العام الدراسي في جميع المراحل بما يضمن سلامة الطلاب.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، إيقاف الدراسة مؤقتا بالجامعات الليبية إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، مطالبة جميع العاملين في القطاع بضرورة اتباع متطلبات السلامة فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا.

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9 يوليو، 2021 2:16 م
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