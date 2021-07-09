نصية يُطالب بالكشف عن تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي

أخبار ليبيا 24

طالب عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، باطلاع الشعب الليبي على تقرير المراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي.

وأوضح نصية في بيان له عبر صفحته الشخصية بـ فيسبوك أنه من حق الشعب الليبي الاطلاع على تقرير المراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي.

ولفت نصية إلى أن الليبين هم من دفعوا ثمن الانقسام المصرفي بداية من طوابير السيولة إلى انخفاض القوة الشرائية للدينار.

وأكد نصية أن إخفاء التقرير عن الشعب مثل ما حدث في الملحق 13 من تقرير الخبراء يعد من أكبر جرائم التظليل.