نائب يكشف أنه سيتم إقرار القاعدة الدستورية وقانون آلية ‏انتخاب الرئيس قريبًا

عرض الموازنة الحكومية سيتم الإثنين ‏المقبل خلال جلسة النواب

9 يوليو، 2021 11:06 م
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مجلس النواب
مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب عبد القادر سليمان، أن مجلس النواب في ‏طريقه لإقرار قاعدة دستورية، بعد فشل أعضاء ملتقى الحوار ‏السياسي الذين اختارتهم البعثة الأممية لإحداث توافقات سياسية ‏بين أطراف النزاع، ولم يتوصلوا إلى حل بشأن القاعدة الدستورية، ‏ما قد يدفع مجلس النواب إلى إقرارها وفق الإعلان الدستوري، على اعتبار ‏أنه اختصاص أصيل له.‏

وأشار سليمان في تصريحات خاصة لموقع “إندبندنت عربي”، ‏ أن مخرجات لجنتي مجلسي النواب والأعلى ‏للدولة لم تعرض على البرلمان ‏للبت فيها، على الرغم من أن “الدولة الاستشاري” صوَّت بالموافقة ‏عليها‎.‎

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن جلسة النواب يوم الإثنين ‏المقبل، ستستعرض الموازنة الحكومية وإمكانية إصدار قانون ‏بخصوص آلية انتخاب الرئيس‎.‎

9 يوليو، 2021 11:06 م
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