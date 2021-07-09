موسكو تنفي إجراء مفاوضات بشأن انسحاب المرتزقة من ليبيا

9 يوليو، 2021 10:27 ص
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نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين

أخبار ليبيا24

أكدت الخارجية الروسية أن موسكو دائمًا ما تتطرق إلى أزمة المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا خلال اتصالاتها مع شركائها الدوليين.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن مشكلة الوحدات الأجنبية في ليبيا “حاضرة في اتصالاتنا الثنائية مع الشركاء الأجانب الذين نوضح لهم الموقف الروسي من هذه القضية”.

ونفى المسؤول الروسي، إجراء موسكو مفاوضات بشأن انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا سواء مع تركيا أو مع دولة أخرى.

واعتبر، أن حل انسحاب المرتزقة يقع على عاتق الليبيين أنفسهم، مشددا على أنه “إذا تم إطلاق هذه العملية، يجب على المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد بشكل متزامن”.

 

 

 

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9 يوليو، 2021 10:27 ص
16

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