طائرة مسيرة تستهدف شاحنة لتهريب الوقود كانت متجهة للجنوب

الشاحنة كانت متجهة للجنوب بطريق "النهر" بين منطقتي الشويرف وبني وليد

9 يوليو، 2021 10:59 م
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شاحنة لتهريب الوقود
شاحنة لتهريب الوقود

أخبار ليبيا 24 – أمن

قصفت طائرة مسيرة، شاحنة لتهريب الوقود كانت متجهة للجنوب في الطريق المعروف بممر النهر بين منطقتي الشويرف وبني وليد.

وقالت مصادر عسكرية أن طائرة مسيرة استهدفت شاحنة لتهريب الوقود كانت متجهة للجنوب بطريق ممر النهر بين منطقتي الشويرف وبني وليد.

وكانت غرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية التابعة لـ”الجيش الوطني الليبي”، قد أعلنت في وقت سابق، سيطرتها على مقرات ومعسكرات استغلتها مجموعات خارجة على القانون ومرتزقة في عمليات إجرامية.

وقال آمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية اللواء المبروك سحبان: “العمل الذي تقوم به القوات المسلحة في هذه منطقة هو عمل أمني صرف يستهدف فرض الأمن والاستقرار ومنع الانفلات الأمني، وهذا مطلب سكان المنطقة التي عانت كثيرا من هذا الموضوع، ولا نستهدف أحدا لا قبيلة ولا مكون”.

9 يوليو، 2021 10:59 م
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