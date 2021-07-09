خطة للمركزي بتزويد مصارف المنطقة الشرقية والوسطى بالسيولة

9 يوليو، 2021 7:12 م
17
مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

أخبارليبيا24

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الجمعة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الخطة المعتمدة من قبل المحافظ الصديق الكبير لتزويد ودعم أرصدة خزائن فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية والوسطى بالسيولة النقدية بداية الأسبوع.

وأكد المركزي بحسب – صحيفة صدى الاقتصادية – انتعاش ملحوظ لوضع السيولة في مناطق الجنوب الليبي وشحنات السيولة تتوالى تباعاً إلى المدن، لافتا إلى توفر مخزون كبير من السيولة لديه ولدى المصارف التجارية.

وأوضح أن مصارف الجفرة استلمت قبل يومين 25 مليون ووصلت أمس شحنة سيولة بقيمة 35 مليون لمدينة أوباري واليوم شحنة بقيمة 22 مليون تصل مدينة غات وشحنة إلى مدينة الكفرة بقيمة 27 مليون دينار.

كما استلمت كافة فروع المصارف بمدينة سبها السيولة المطلوبة من قسم إصدار سبها والمصرف مستمر في نقل شحنات إضافية لمدينة سبها بشكل متواصل.

وأفاد المصرف المركزي أن القسم مستمر في تلبية احتياجات المصارف، ويعمل فريق عمل مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ الخطة المعتمدة من الكبير بشكل دقيق ووفقاً للجدول والمواعيد المحددة.

9 يوليو، 2021 7:12 م
17

مقالات ذات صلة

فيروز النعاس

النعاس: ليبيا لن تكون دولة مدنية ديمقراطية إلا بمشاركة الليبيات

9 يوليو، 2021 9:57 م
عماد السائح

السائح: من الصعب الاستفتاء على الدستور مع إجراء الانتخابات في موعدها

9 يوليو، 2021 9:37 م
مستشفى الجلاء بنغازي

الجلاء يعلن استقبال 4 مصابين جراء سقوط قذيفة

9 يوليو، 2021 9:31 م
إنقاذ مهاجرين_طرابلس

إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

9 يوليو، 2021 9:26 م
زر الذهاب إلى الأعلى