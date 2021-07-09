بلدية صرمان: نستبعد فرض حظر تجوال رغم ارتفاع إصابات كورونا
عميد صرمان : لم نر من من وزارة الصحة أي تجاوب إلى هذه اللحظة
أخبار ليبيا 24 – صحة
استبعد عميد بلدية صرمان، عبد المجيد بونتيشة، فرض حظر تجوال، رغم ازدياد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدية.
بونتيشة أوضح في تصريحات صحفية أن البلدية تشهد منذ أسبوع ازديادًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث وصل العدد أمس إلى 25، وما زالت الأعداد في تزايد، مؤكدًا أن هناك غرف في مركز العزل لاستقبال الحالات ولكنها تفتقر إلى الإمكانيات.
ولفت إلى أن البلدية توفر الأوكسجين وبعض احتياجات الكادر الطبي بمراكز العزل، متابعا أننا “خاطبنا وزارة الصحة لتزويدنا بالإمكانيات ولم نر منهم أي تجاوب إلى هذه اللحظة”.
واستبعد اتخاذ قرار الحظر، لافتًا إلى أننا سنصدر تعليمات بتجديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع منع إقامة أسواق بيع الأغنام وارتياد المناسبات الاجتماعية.
وأكد أنه تم اتخاذ إجراء بإغلاق مدرسة، بعد اكتشاف 6 حالات إيجابية فيها، مع استمرار الدراسة في بقية المدارس.