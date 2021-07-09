بفوزه على دارنس.. الهلال يًبقي على آمال التأهل للرباعي

9 يوليو، 2021 1:53 م
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أخبار ليبيا 24

واصل  فريق الهلال التمسك بحظوظه في التأهل لرباعي التتويج بعد تفوقه على مضيفه دارنس بهدفين مقابل هدف وحيد 1في اللقاء الذي جمعهما الخميس على أرضية  ملعب درنة ضمن المرحلة 17 من منافسات مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

بادر  فريق الهلال  بالتسجيل عن طريق قائد الفريق، فيصل البدري، في الدقيقة 47  وأضاف،  أنس المصراتي، هدف ثانيا للهيلاهوبا في الدقيقة 48  في حين ذلل، شاهين الجميل، الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز عزز الهلال آماله في التأهل للدور الرباعي بعد أن رفع رصيده من النقاط إلى 41 نقطة في  المركز الثالث وتوقف رصيد دارنس عند 16 نقطة في الترتيب السابع.

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9 يوليو، 2021 1:53 م
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