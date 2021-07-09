بعد رحيله عن الأهلي.. ديجان أرسوف يقترب من الصفاقسي التونسي

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أكدت وسائل إعلام تونسية أن النادي الرياضي الصفاقسي دخل في اتصالات مع بعض المدربين الأجانب من القارة الأوروبية لخلافة حمادي الدو على رأس الإطار الفني للفريق الأول بالنادي.

وأشارت المصادر التونسية أن من بين الأسماء المطروحة على طاولة الصفاقسي المدرب الصربي ديجان أرسوف وهو من مواليد 1974 وسبق له تدريب منتخب بلاده للشبان كما انهى الاثنين الماضي علاقته مع الا هلي بنغازي

وكان قد ودع الصربي ديجان أرسوف، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي، الفريق وجماهير النادي بسبب ظروفه الخاصة.