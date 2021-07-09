بسيسة: على الجهات العامة تجهيز حوافظ مرتبات يوليو على بيانات مرتبات يونيو

أخبارليبيا24

طلب رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية عمر بسيسة الجهات العامة تجهيز حوافظ مرتبات الموظفين لشهر يوليو(7) على نفس بيانات مرتب شهر يونيو (6).

ودعا بسيسة عبر حسابه على موقع “فيسبوك” الجهات العامة تجهيز الحوافظ دون أي متغيرات لكي يتم إحالة المرتبات للمصارف في أسرع وقت.

وخاطب رئيس الفريق الإعلامي الوزارات والمصالح والهيئات الممولة من الخزانة العامة بأن إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي قد شرعت في تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهر يوليو (7).

وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الأربعاء أنها سلمت أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر (7 – يوليو).

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على “فيسبوك” أن أذونات الصرف تم تسليمها إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وأشارت وزارة المالية في حكومة الوحدة إلى أن مرتبات شهر يوليو المحالة لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.