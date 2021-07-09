انخفاض العقود الآجلة للنفط في الدورة الآسيوية

أخبار ليبيا24

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط، اليوم الجمعة، خلال الجلسة الآسيوية مسجلة انخفاضًا في عقود خام برنت للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 29 أكتوبر 2018 وتراجع عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 24 من نوفمبر 2014.

وسجّلت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم سبتمبر المقبل انخفاضًا بنسبة 0.42 بالمائة لتتداول عند 74.08 دولارا للبرميل، بعدما اختتمت تداولات الأمس عند 74.12 دولارا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أغسطس القادم بنسبة 0.36 بالمائة لتتداول عند مستويات 73 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 73.02 دولارا للبرميل.