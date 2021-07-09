القطراني وكوبيش يناقشان دعم المسار الديمقراطي في ليبيا

اللقاء تناول دور الحكومة في ترجمة تطلعات الأمة الليبية من أجل إرساء السلام

9 يوليو، 2021 10:21 م
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القطراني وكوبيش
القطراني وكوبيش

أخبار ليبيا 24 – خبر

ناقش النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، دعم الجهود الرامية لفتح حوار شامل بين كافة أطياف المجتمع للوصول إلى المصالحة الوطنية، تضمن عودة الاستقرار.

وبحسب بيان صادر عن نائب الدبيبة، عبر الحساب الرسمي للحكومة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الجمعة، فإن الطرفين، تناولا دور الحكومة في ترجمة تطلعات الأمة الليبية من أجل إرساء السلام.

وناقش الطرفان، إلى سبل دعم المسار الديمقراطي عبر تحمل الحكومة بكافة أجهزتها مسؤوليتها المناطة بها لتنفيذ الاستحقاق المتمثل في الانتخابات النيابية والرئاسية فور صدور القاعدة الدستورية والمصادقة عليها من قبل جهات الاختصاص.

9 يوليو، 2021 10:21 م
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