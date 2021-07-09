القطراني وكوبيش يبحثان إرساء السلام في ليبيا

أخبارليبيا24

بحث النائب الاول لرئيس الحكومة حسين القطراني اليوم الجمعة مع رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش دور الحكومة في ترجمة تطلعات الأمة الليبية من أجل إرساء السلام في ليبيا.

واستعرض القطراني وكوبيش دعم كل الجهود الرامية لفتح حوار شامل بين كافة أطياف المجتمع للوصول إلى مصالحة تضمن عودة الاستقرار لينعم كل الليبيين بحياة آمنة.

وناقش النائب الأول ورئيس البعثة الأممية دعم المسار الديمقراطي عبر تحمل الحكومة بكافة أجهزتها مسؤوليتها المناطة بها لتنفيذ الاستحقاق المتمثل في الانتخابات النيابية والرئاسية فور صدور القاعدة الدستورية والمصادقة عليها من قبل جهات الاختصاص.