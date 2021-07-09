العثور على رفات شخص خلال تجريف مزرعة جنوب القبة

أخبار ليبيا24

أفاد، مدير فرع الهلال الأحمر القبة، صلاح رمضان، بالعثور على رفات شخص بإحدى المزارع الواقعة في منطقة الظهر الحمر جنوبي القبة.

وقال رمضان، في تصريح لأخبار ليبيا 24، إن الهلال الأحمر تلقى الخميس بلاغا من جهاز الأمن الداخلي بوجود رفات شخص مجهول الهوية بـ “مزرعة الهنداوي” بمنطقة الظهر الحمر التي تبعد عن القبة بنحو 20 كلم جنوبًا.

وأوضح رمضان، أن العثور على الرفات جاء بعد قيام صاحب المزرعة بتجريف الأرض، حيث قام بإبلاغ الجهات الأمنية، التي بدورها أبلغت فرع الهلال الأحمر القبة.

وأضاف أن الهلال الأحمر انتقل إلى المكان، ومما يبدو أن المزرعة كانت موقعا تمركزت فيه مجموعة إرهابية، فيما سبق واتخذتها مكانا لدفن الجثث. وأكد، أن البحث جارٍ للتأكد من وجود رفات لآخرين.

وقال إنه تم نقل الرفات وتسليمة إلى الهلال الأحمر فرع درنة كونهم يمتلكون إمكانيات أفضل.