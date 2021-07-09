الشعاب: المفوضية تتلقى دعمًا دوليًا لإجراء الانتخابات في موعدها
الشعاب: المفوضية جهزت نحو 2 مليون بطاقة انتخابات
أخبار ليبيا 24 – خبر
أكد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب، أن المفوضية باتت استعداداتها للانتخابات شبه كاملة تقريبا للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر.
الشعاب أوضح في تصريحات صحفية أن المفوضية جهزت نحو 2 مليون بطاقة انتخابات، لاستخدامها في أكثر من عملية انتخابية مقبلة.
وأشار إلى أن المفوضية تتلقى دعما دوليا، لإجراء الاستحقاق في موعده المحدّد فور تسلّمها قانون الانتخابات.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.