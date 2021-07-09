الشعاب: المفوضية تتلقى دعمًا دوليًا لإجراء الانتخابات ‏في موعدها الشعاب: المفوضية جهزت نحو 2 مليون بطاقة ‏انتخابات

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد ‏الحكيم الشعاب، أن المفوضية باتت استعداداتها ‏للانتخابات شبه كاملة تقريبا للاستحقاق الانتخابي في 24 ‏‎ديسمبر.‏

الشعاب أوضح في تصريحات صحفية أن المفوضية جهزت نحو 2 مليون بطاقة ‏انتخابات، لاستخدامها في أكثر من عملية انتخابية مقبلة.‏

وأشار إلى أن المفوضية تتلقى دعما دوليا، لإجراء الاستحقاق ‏في موعده المحدّد فور تسلّمها قانون الانتخابات.‏

وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏ ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎