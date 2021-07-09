الدبيبة لـ”الرئيس التونسي”: غلق الحدود مع تونس حتمته الظروف الصحية

الدبيبة : لن ندخر جهدًا لتوفير معدات صحية خاصة لمجابهة كورونا في تونس

9 يوليو، 2021 9:24 م
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عبد الحميد الدبيبة - قيس سعيد
عبد الحميد الدبيبة - قيس سعيد

أخبار ليبيا 24  – صحة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إن قرار غلق الحدود مع تونس حتمته الظروف الصحية وسيكون لفترة قصيرة.

وأضاف الدبيبة، في اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أن التنسيق متواصل بين وزيري الصحة في البلدين.

وشدد على أن ليبيا لن تدخر جهدا للوقوف إلى جانب تونس لمجابهة جائحة كورونا وتوفير معدات صحية خاصة لفائدة منطقة الجنوب التونسي.

من جهته، أثنى رئيس الجمهورية التونسية على الموقف النبيل لحكومة الوحدة الوطنية الذي يعكس عمق الروابط المتينة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يشتركان فيه من قيم التآزر والتضامن.

9 يوليو، 2021 9:24 م
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