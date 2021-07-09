الأهلي بنغازي يُمنى بأول خسارة أمام الأخضر

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مُني فريق الأهلي بنغازي بأول خسارة له في منافسات المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم، أمام الأخضر بعد أن استطاع الأخير قلب النتيجة لصالحه بهدفين لهدف.

واستطاع الأخضر خارج قواعده من قلب الخسارة لفوز، بعدما استطاع تسجيل هدفين متتالين في نهاية الشوط الثاني على منافسه الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة 17 من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بنغازي بهدف النيجيري أفيونج، لكن لاعبي الأخضر قلبوا الطاولة على مستضيفهم وسجلوا هدفين بواسطة عبد الرحمن العمامي في الدقيقة 75 ويونس الحجازي في الدقيقة 90+6.

وبهذا الفوز باتت الفرص للتأهل لرباعي التتويج متاحة لفرق الأهلي بنغازي المتصدر بـ 44 نقطة والأخضر الثاني بـ42 نقطة والهلال الثالث بـ 41 نقطة والنصر صاحب الرابع برصيد 39 نقطة.