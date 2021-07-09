إكمال أعمال الصيانة بمصفاة السرير بسواعد وطنية

أخبار ليبيا24

أكمل الفريق الفني بحقل السرير النفطي من تنفيذ أعمال العمرة لمصفاة السرير، وفق المخطط الزمني المحدد مُسبقًا لذلك.

وأنجز الفريق أعمال الصيانة والتنظيف والفحوصات والاختبارات للمبادلات الحرارية، ومبردات الهواء، والأبراج، والسخانات، والمراجل البخارية، وخطوط الأنابيب والصمامات ومحابس البخار، والمحركات، والمحولات الكهربائية.

وشكل، رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، لجنة برئاسة، المهندس صلاح الدوقوشي، للإشراف الميداني على أعمال الصيانة والتي يشارك فيها عدد من مستخدمي إدارة الصيانة من وحدات الصيانة الميكانيكية والصيانة الكهربائية وصيانة الآلات الدقيقة وصيانة الأنابيب وصيانة التكييف، بالإضافة إلى مستخدمين من إدارة المصافي وإدارة الشؤون الفنية وإدارة النقل وإدارة السلامة.

وأنشأت مصفاة السرير سنة 1984 وبدأت الإنتاج الفعلي سنة 1989 وفي سنة 1991 أسندت بقرار من المؤسسة الوطنية للنفط إلى شركة الخليج العربي للنفط لتنضم إلى أصول الشركة الثابتة في امتياز 65.

وتعمل مصفاة السرير بطاقة تكريرية تصل إلى 10 آلاف برميل يوميًا من منتجات الديزل والوقود والكيروسين والوقود الثقيل.

وتحال هذه المنتجات إلى شركة البريقة لتسويق النفط ليتم تسويقها محليًا.